Um acidente com um caminhão carregado de britas matou três funcionários da prefeitura de Caxias do Sul na tarde de sexta-feira (1º). O caso ocorreu na Estrada Municipal Edgar Jun, na comunidade de Faria Lemos, entre os distritos de Santa Lúcia do Piaí e Vila Cristina. Uma equipe de quatro trabalhadores retirava pedras da estrada, enquanto o caminhão seguia atrás. Por volta das 16h30min, o veículo teria perdido os freios, avançando sobre um barranco e caindo sobre três dos funcionários — o outro conseguiu escapar ileso. As vítimas foram identificadas como Leonardo Antônio Zanol, de 46 anos, Luis Antônio Frizzo, de 60 anos, e Gilnei Luiz Gueras, de 51 anos. O motorista, Juraci Leite, 61 anos, que também ficou ferido, foi levado para atendimento no Hospital Pompéia, mas a instituição ainda não divulgou o estado de saúde. Em nota, o prefeito Daniel Guerra lamentou a morte dos servidores. "Estamos consternados. Foi uma fatalidade e estamos rogando a Deus pelo conforto aos familiares e colegas servidores. O Município prestará todo o apoio necessário nessa hora difícil para todos nós", solidarizou-se Guerra. A prefeitura prestará atendimento psicossocial às famílias dos servidores, além do pagamento do auxílio-funeral. A partir de segunda-feira (4), será dado início aos processos indenizatórios e às investigações das causas do acidente que serão conhecidas após o laudo da perícia. As bandeiras do Centro Administrativo e da Praça Dante Alighieri foram colocadas a meio mastro. O velório dos corpos deve acontecer na Igreja Matriz de Santa Lúcia do Piaí, já que os servidores moravam na comunidade. A estrada onde ocorreu o acidente já foi liberada. Fonte:Zero Hora