Nesta quinta-feira, 30 de novembro, a Defesa Civil instalou um kit de transposição de obstáculos em Lindóia do Sul, na Comunidade de Joana Baixa. O investimento do Governo do Estado é de R$ 57.322.78.



De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, Adilson de Oliveira, a ação faz parte da fase de recuperação por parte Defesa Civil Estadual em conjunto com a Defesa Civil municipal de Lindóia do Sul referentes as chuvas que causaram danos na região no mês de maio do decorrente ano.



Ainda estão previstos a instalação de dois kits de transposição para Seara e Arvoredo ainda no mês de dezembro.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Concórdia).