O motorista que atropelou pessoas no calçadão Túlio Fiúza de Carvalho, no Centro de Lages, na Serra catarinense, morreu no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, confirmou a unidade hospitalar. O atropelamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (1º).



Conforme a unidade hospitalar, o homem foi baleado. Segundo a PM, após os atropelamentos, ele desceu do carro e foi cercado pela PM. O condutor teria tentado ir em direção aos policiais com uma faca e foi baleado pela polícia.



Ainda conforme o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, sete pessoas deram entrada na unidade hospitalar em decorrência do atropelamento. A unidade hospitalar não confirmou se algum deles já havia recebido alta até a publicação desta noticia, nem a situação de cada atendido.



A identidade do motorista não havia sido divulgada pelo hospital, PM e Polícia Civil até a publicação desta notícia.



Atropelamento



O carro invadiu o calçadão Túlio Fiúza de Carvalho, no Centro de Lages, na Serra catarinense, na tarde desta sexta-feira (1º). O motorista chegou a ser detido pela PM e encaminhado ao hospital.



O caso foi registrado às 14h, conforme a Central de Emergências da Polícia Militar de Lages. Nas imagens de câmeras de segurança da PM, é registrado o momento em que o carro passa próximo às lojas no calçadão, atropelando pessoas. Ainda segundo a PM, o carro também passou pelo calçadão da Praça João Costa.



Um policial militar também ficou ferido na ocorrência, atropelado durante a perseguição ao veículo. A Polícia Civil não soube precisar quantas pessoas foram atingidas pelo carro.

(Fonte: G1/SC)