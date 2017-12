A equipe do Futsal Joni Gool largou na frente na decisão do Estadual Sub-16 da Liga Catarinense de Futsal. Na noite desta terça-feira, a equipe de São Miguel do Oeste recebeu o Futsal Moleque de Concórdia e em um jogo muito disputado com boa presença de público, derrotou a equipe de Concórdia pelo placar de 7 a 6.

O jogo de volta deve acontecer na próxima quarta-feira (06), em Concórdia. Para conquistar o título inédito da Liga Catarinense, a equipe do Futsal Joni Gool precisa de pelo menos um empate no tempo normal. Em caso de derrota, o título será decidido na prorrogação. Persistindo o empate a decisão vai para as penalidades.

(Fonte: Ascom/Liga Catarinense de Futsal).