Sentença foi proferida durante o Tribunal do Júri, realizado em Concórdia, na tarde desta sexta-feira.

O réu Antônio Rodrigues foi condenado a 24 anos e dois meses de prisão por homicídio e tentativa de homicídio em Concórdia. A sentença foi proferida na tarde desta sexta-feira, dia primeiro de dezembro, através do Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Rodrigues respondia pela morte de Éverton Gomes e de tentativa de homicídio contra Lauri Gonçalves de Cândido. O fato ocorreu no dia 17 de dezembro de 2016, após um desentendimento em um bar na rua Marcelino Ramos. A discussão ocorreu por causa de um jogo de cartas. Segundo os autos, Everton tentou separar a briga quando foi atingido por Antônio Rodrigues com um golpe de faca no abdômen.



A vítima foi encaminhada por familiares ao Hospital São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo ao dar entrada.



Na sequência Lauri Gonçalves de Cândido também foi agredido. Este, porém, foi socorrido e encaminhado por familiares ao pronto-socorro do Hospital São Francisco, onde ficou internado por alguns dias.

(Com informações do repórter André Krüger).