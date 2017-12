Parte da pista dessa rodovia cedeu com as chuvas dos últimos meses.

O Departamento Nacional de Infraestrutura, o Dnit, do Rio Grande do Sul, deve publicar neste mês de dezembro o Edital de Licitação para a construção do novo traçado no quilômetro dois da BR 153, no lado gaúcho. A informação é do superintendente regional do órgão, situado em Vacaria, engenheiro Adalberto Jurach. Parte da pista do atual traçado cedeu com as chuvas nos últimos meses e o trânsito de veículos está liberado através de sinalização improvisada.



Em entrevista a Rádio Aliança, Jurach destaca que o anteprojeto desse novo traçado já está em fase final de elaboração e, assim que estiver pronto, pode ser publicado o Edital de licitação, que será feito através de um regime diferenciado de contratação que, de acordo com o engenheiro, é mais demorado, já que o custo máximo não será publicado neste Edital. As empresas apresentam o valor que considerarem necessário para a obra, explica o superintendente do Dnit/RS.

Conforme o anteprojeto, a rodovia será desviada por 12 metros do atual traçado, à esquerda no sentido Santa Catarina a Rio Grande do Sul. "Através de sondagens constatamos que nesse local há mais rochas e a pista ficará assentada sobre essas rochas", explica Jurach.