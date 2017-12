Nesta sexta-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data serve para alertar a sociedade sobre uma doença que não tem cura, mas pode ser prevenida. Em Concórdia foram registrados 14 novos casos de HIV neste ano.

A enfermeira chefe da unidade sanitária Central, Mara Sampaio, diz que não há grupos de riscos para o HIV. “Na questão de sexo, faixa etária e classe social está bem variada. Há registros de contágio entre todos”, comenta.

Na rede pública de Concórdia há 420 registros de portadores do vírus e 210 estão em tratamento. A maioria das pessoas que contraiu a doença neste ano foi por manter relação sexual sem proteção. “As pessoas ainda não estão cientes da importância do uso do preservativo. Além do HIV, tem aumentado os casos de sífilis e outras DST’,s”, destaca Mara.