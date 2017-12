O Concórdia Atletico Clube contratou atacante Elton Martins para disputa da Série A do Campeonato catarinense 2018. O jogador, de 28 anos, pertencia ao Londrina e estava disputando a série C do Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá-MT. O atleta foi revelado pelo Corinthians e acumula passagens pelo Teleoptik (Sérvia), Anteguera, Puertollano, Espanyol e Mérida, todos da Espanha; Zakho (Iraque), Independiente de Medellín e Patriotas Boyacá, ambos da Colômbia). Ele se apresenta no dia 12 de dezembro.

Outro atleta que foi anunciado pela direção do Concórdia é o volante Gelson. O jogador, de 23 anos, estava na Tombense, de Minas Gerais.

(Com informações do repórter André Krüger).