Na tarde de ontem (quinta) em Campos Novos, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 63 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia. A mercadoria estava em um caminhão Ford/Cargo com registro de furto/roubo e que circulava clonado.

Os agentes realizavam fiscalização de rotina na BR 282 e, ao solicitarem a parada de um caminhão-baú, o condutor não obedeceu à ordem, evadindo-se e adentrando à área urbana de Campos Novos.

Os policiais iniciaram acompanhamento do veículo que, após realizar diversas manobras arriscadas, invadiu o terreno de uma residência e colidiu com um monte de terra. Nesse momento, o condutor saltou do caminhão, correndo em direção à vegetação nos fundos do terreno, não sendo encontrado posteriormente.

Ao abrirem o caminhão, os PRFs encontraram a carga de cigarros, avaliada em mais de trezentos mil reais.

Durante vistoria no veículo e após consulta aos sistemas, foi constatado que ele possuía registro de furto/roubo. O caminhão é originalmente licenciado em São Sebastião do Caí/RS, mas transitava com placas de outro Ford/Cargo similar de Curitiba.

O veículo e os cigarros contrabandeados foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)