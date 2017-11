Provas aconteceram no fim de semana, na cidade de Rio do Sul.

Atleta de Concórdia é a campeã geral no Desafio Márcio May de Ciclismo

A atleta concordiense Caroline Ebertz ficou campeã geral na categoria Mountain Bike, no Desafio Márcio May de Ciclismo de Estrada, que aconteceu em Rio do Sul, no último fim de semana. A prova foi de ciclismo de estrada.

Principais resultados dos atletas ACC no Desafio Marcio May 2017:

Caroline Ebertz campeã geral MTB 60 km

Fabiano José Vivan 3° lugar categoria master A2 e 10° no geral

Enzo Fabiano Vivan 4° lugar categoria Juvenil 45 km

Ian Maran 2° lugar categoria Júnior 45 km

Bernardo Stolfo Detoni 3° lugar categoria Júnior 45km

Volmei Pommerenke 4° lugar categoria MTB Master B 60 km