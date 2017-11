Competição encerrou no último fim de semana.

Balanço final da série B do Campeonato Municipal de Arabutã

A Diretoria Municipal de Esportes de Arabutã divulgou o balanço final da Taça Sicoob Crediauc, a segunda divisão do Campeonato Municipal de Arabutã. A competição foi disputada no último fim de semana.

Na terceira colocação ficou o SER Aimoré, que venceu o Inter de Castro Filho, por 2 a 1. Já o título de campeão ficou com o SERC 25 de Julho que empatou com o Sempre Alegre. A equipe foi beneficiada pela igualdade, uma vez que venceu no jogo de ida por 1 a 0.

O Troféu Disciplina foi para a equipe do Inter de Castro Filho/Três de Maio. O artilheiro foi Eder Baller, do SERC 25 de Julho. O melhor goleiro foi Onário Deuner, do SERC 25 de Julho.