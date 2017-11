O programa “Destaque da Turma” irá premiar 36 alunos do Ensino Médio, com R$ 1 mil cada.

Motivar, incentivar e reconhecer o desempenho de alunos. Estes são alguns dos objetivos do programa “Destaque da Turma”, que ainda neste ano, deverá entregar uma premiação de R$ 36 mil, aos alunos do Ensino Médio, apontados como destaques, nas escolas que aderirem ao projeto. A premiação individual será de R$ 1 mil. O Projeto de Lei que institui o “Destaque da Turma”, e automaticamente autoriza a liberação dos recursos, tramita na Câmara de Vereadores.



A secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, explica que podem participar do projeto todos os alunos do Ensino Médio da rede pública – estadual e federal, além da rede particular, que estão inseridos nas escolas que aderirem ao projeto. A premiação será feita ainda em 2017 e irá levantar em conta as melhores notas no decorrer do ano, dos alunos por turma.



O “Destaque da Turma”, conforme Denise, também tem o objetivo de reduzir a evasão escolar. “O programa vem como uma forma de incentivo aos alunos. Este é também um papel importante do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Município, que trabalha para garantir que a criança e o adolescente possam ter seus direitos respeitados”, destaca a secretária.



Os recursos a serem liberados para o prêmio são oriundos do Fundo Municipal para a Infância e Adolescente (FIA). A receita do Fundo tem diversas origens, como multas impostas em ações civis públicas, além das doações de pessoas físicas ou jurídicas, feitas na declaração do Imposto de Renda – tendo como limite legal de 1% para pessoa jurídica e 6% para pessoa física.



“O nosso jovem e adolescente precisa de incentivos, de apoio e acolhimento, principalmente nesta fase do Ensino Médio, considerada muito especial da vida”, afirma Denise, ressaltando que o “Terceirão”, encerra o período da vida escolar e é o momento de escolher uma área profissional para seguir. “O prêmio vem também como forma de reconhecer o esforço, a dedicação destes alunos. Sabemos como é difícil, para alguns, conciliar a vida escolar com outros afazeres, como emprego ou estágio, na maioria dos casos”, finaliza a secretária.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)