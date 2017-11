A Rádio Aliança estreia nesta sexta-feira, dia primeiro de dezembro, o seu mais novo programa vespertino. Ney Mello Com Você, apresentado pelo radialista Ney Mello. A nova atração da grade de programação da Rádio Aliança vai das 16h30 às 18h30.



De acordo com o apresentador, nessas duas horas haverá espaço para sucessos de todos os estilos, comunicação alegre e informação.



Ney Mello é uma das personalidades mais conhecidas no rádio concordiense. Ele apresenta programas nos fins de semana da Rádio Aliança. O comunicador tem uma relação intrínseca com a história da emissora, passando ao longo do tempo em vários setores da Rádio Aliança. Além do rádio, Mello também teve projeção na música com a dupla Melo e Melinho, que fez muito sucesso entre os anos 70 e 80.