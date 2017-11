Fato aconteceu no fim de tarde desta quinta-feira, dia 30.

Três pessoas ficaram feridas em um atropelamento, registrado no fim de tarde desta quinta-feira, dia 30, em Concórdia. O fato foi registrado na rua 29 de Julho, na Vila Itaíba. O fato envolveu uma motocicleta, com duas pessoas e um idoso, pedestre.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu. Conforme informações preliminares, o caso que mais preocupava é do idoso, que ficou caído sobre a via e foi conduzido pelo Samu para o Hospital São Francisco. Por outro lado, o condutor da moto sofreu ferimentos leves e a passageira ficou com escoriações nas pernas e também foi levada para atendimento médico.



De acordo com relatos, começava a chover no momento do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).