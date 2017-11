O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Serginho Schiochet comandou os times de base da Associação Esportiva Piratuba (AEP) - Termas de Piratuba Futsal. A permanência dele no município já vinha sendo tratada pela diretoria e foi oficializada nesta quinta-feira, dia 30.

Além das equipes de base a AEP vai voltar às quadras em 2018 com uma equipe adulta. “Em 2017 resolvemos trabalhar só com a base, para ajustar algumas situações e diminuir os custos. Agora o objetivo é ter o adulto também. Vamos aproveitar o conhecimento do Serginho, que dispensa apresentações, para levar a AEP e o nome de Piratuba para disputas importantes”, comenta o dirigente Emerson Finger. “O Serginho ajudou muito neste ano, nos auxiliou em muita coisa e ele gostou daqui. A gente sabe que ele vinha recebendo propostas, mas estamos felizes por ele ter escolhido Piratuba”, comemora ele.

A diretoria ainda não definiu em quais campeonatos vai participar, mas adianta que Piratuba estará em competições estaduais, com o Sub-18, Sub-20 e com o Adulto, além de reforçar o trabalho realizado com a base.

Serginho comenta que optou por Piratuba para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. “A gente iniciou as atividades neste ano e entendo que seja justo dar sequência. Sei do esforço que a diretoria fez para que eu viesse no início da temporada e também sei que o objetivo é fortalecer a modalidade e principalmente incentivar as categorias de base”, explica ele. “Gostei de trabalhar aqui, até sou suspeito em falar, pois sou de Piratuba, mas o fato é que quero continuar contribuindo, acredito no projeto que a AEP tem”, ressalta.

Conversas de bastidores davam conta de que Serginho pudesse voltar para Concórdia em 2018, para treinar a ACF. Ele conta que houve contato. “Durante o ano conversamos com várias equipes, mas meu foco era a AEP. Quanto a ACF, sim, conversamos há poço tempo, mas como expliquei, hoje preciso dar continuidade a este trabalho que iniciamos. Isso não é virar as costas, tenho muito respeito por Concórdia e quem sabe mais a frente a gente volta a conversar”, relata.