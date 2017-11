Um morador de Capinzal teve o carro furtado na tarde desta quinta-feira (30) na Cidade Alta. O fato aconteceu por volta das 15h30min defronte a Escola de Educação Básica São Cristóvão.

Admilton Ferreira relatou a reportagem da Rádio Capinzal que deixou o carro no estacionamento do educandário e depois de efetuar a matrícula do filho constatou que o veículo havia sido furtado. Trata-se de um Fiat Uno, ano 1996, placa LXQ-9454 de Capinzal.

Como ficaria pouco tempo na escola, o proprietário informou que deixou o carro aberto e com a chave na ignição, algo que facilitou a ação do ladrão.



(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal)