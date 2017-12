Com investimento de cerca de R$ 100 mil, a administração de Arabutã, realiza no domingo a noite, a partir das 19h, a inauguração da obra de revitalização da quadra esportiva no centro do município. O espaço que fica entre o prédio da prefeitura e a igreja evangélica, junto à praça, recebeu melhorias e conta agora com quadra de grama sintética e iluminação também para o uso no período da noite.

Nos primeiros meses da administração, uma pesquisa informal foi realizada com munícipes e entidades para avaliar qual seria o melhor uso para o local que, antes era de piso bruto com cercado de tela. Foram levantadas as possibilidades de transformar a área em estacionamento ou em uma quadra de futsal. Mas a ideia que mais ganhou força foi a da instalação de grama sintética.“Por ser uma novidade e também algo que é inédito na região. Agora Arabutã tem este espaço público diferenciado, com grama sintética de qualidade e que poderá ser utilizado para o lazer de todos os nossos munícipes. E também deixou o centro da nossa cidade ainda mais bonito”, destaca o vice-prefeito, Olguin Ricardo Metz.

Para a inauguração da quadra estão previstas três partidas amistosas. No primeiro jogo se enfrentam os que trabalharam na construção da primeira quadra, em 1979. Em seguida os que trabalharam na revitalização do espaço em 2017 jogam entre si. Para fechar a programação será reeditado um confronto tradicional nos campos da cidade nos anos 90. O “time de baixo” contra o “time de cima”, cada um representando um dos lados da sede do município, assim como era comum há cerca de 25 anos.

Acendimento das luzes de natal

A noite do domingo também vai marcar o início do mês em que se comemora o Natal. Além da inauguração do espaço esportivo, a programação também terá o acendimento das luzes natalinas na praça central da cidade. Nos últimos dias a decoração, que foi feita em parte com reaproveitamento de garrafas pet, foi instalada trazendo o clima de final de ano para o município. “Nós queremos convidar todos os nossos munícipes para participar deste momento importante. Além da inauguração teremos o acendimento das luzes de Natal para marcar o início desse período que é tão bonito e importante para que todos nós possamos refletir renovar as nossas energias”, comenta a prefeita Leani Kapp Schimitt.

Fonte: Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã