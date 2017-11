As obras de instalação da rede de coleta de esgoto e de emissários do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia estão na reta final. Atualmente o índice corresponde a 76,6% do total. Já são 170 ruas que possuem a rede que será responsável por coletar e levar o esgoto até a Estação de Tratamento.

Nas próximas semanas os trabalhos seguem concentrados na área central do município, por isso é importante a compreensão e colaboração da comunidade. Aqui vão algumas dicas para evitar transtornos:



> Acompanhe os meios de comunicação para saber quais ruas estarão em obras e, se possível, procure evitar esses locais.



> Motorista: para sua maior segurança respeite a sinalização. Diminua a velocidade quando avistar o canteiro de obras e fique atento aos agentes de trânsito.



> Tenha em mente que em breve o incomodo vai passar e Concórdia dará um passo à frente na qualidade de vida. O tratamento de esgoto evita a proliferação de doenças e a contaminação do meio ambiente.



Confira o Cronograma de obras para os próximos dias:



*Lembrando que as atividades nas ruas serão paralisadas a partir do dia 10 de dezembro e as valas serão fechadas até o dia 15. Obras nas vias serão retomadas em janeiro.



CENTRO

· Rua Orestes Farina

· Rua 29 de Julho

· Rua Santa Catarina

· Rua Marechal Deodoro (entre as ruas Emílio Kerber e Leonel Mosele)

· Rua Vitório Celante (entre a rua Dr. Maruri e escadarias)

· Rua Luís Delfino (entre as ruas 29 de Julho e Santa Catarina)

· Rua Domingos Machado de Lima (entre as ruas Leônidas Fávero e Comércio)

· Rua Anita Garibaldi (entre as ruas Getúlio Vargas e Antônio Brunetto)

JARDIM

· Rua Leônidas Fávero (entre a rua Romano A. Fontana e Travessa das Papoulas)

· Rua Romano Anselmo Fontana (entre as ruas Tulipas e Atalício Reginato)

· Rua Atalício Reginatto (entre a Rua Romano A. Fontana e Travessa Lamonatto)

LIBERDADE

· Rua Nicolau Camilioto (entre as ruas Eugênio Zanatta e Cândido Ramos)

SUNTI

· Rua 29 de Julho (entre as ruas Delfino Paludo e Cândido Ramos)

Atendimento ao público



Para facilitar também o atendimento à população, a CASAN disponibilizou o seguinte número de telefone para contato: (49) 3442 0343, e o email sesconcordia@casan.com.br. O munícipe pode entrar em contato para obter mais informações sobre a implantação, funcionamento do sistema ou esclarecimentos relacionados à obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)