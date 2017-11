Trecho entre Concórdia e Seara chega a 500 dias sem acidentes com mortes

O trecho entre Concórdia e Seara da SC 283 alcançou nesta quinta-feira, dia 30, a marca de 500 dias sem acidentes com mortes. A informação é da Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, que faz o atendimento neste trecho. Até então, o recorde de tempo sem óbitos nesta rodovia éra de 242 dias.

Conforme o banco de dados da própria PMRv, o último acidente com vítima fatal, ocorrido entre Concórdia e Seara foi no dia 18 de julho de 2016. Na ocasião, houve uma colisão entre motocicleta e van, na altura do bairro Fragosos. O condutor da motocicleta morreu nesta colisão.

(Com informações do repórter André Krüger).