A comarca de Concórdia, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, encerrou neste mês a edição anual do projeto "Ato Infracional - Aspecto Judicial", consistente na realização de palestras para alunos da rede de ensino com o objetivo de esclarecer os jovens sobre os atos infracionais e suas consequências judiciais. A servidora Fernanda Vivan, oficial da Infância e Juventude, foi responsável pelas abordagens.

O projeto conta com a supervisão do juiz Samuel Andreis, titular da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude de Concórdia. Neste ano, a partir do segundo semestre, quatro escolas municipais foram visitadas entre as que não puderam ser atendidas em 2016. Os estudantes demonstraram interesse no tema e participaram de forma ativa, com questionamentos e dúvidas respondidas pela servidora do Judiciário. Para 2018, o projeto seguirá com novas palestras nas escolas que não foram atendidas neste ano.

(Com informações do repórter André Krüger)