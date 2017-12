O evento desta sexta-feira, dia 30, acontece na Praça José Hilário Simon e iniciará com o acendimento das luzes e chegada do Papai Noel. Em seguida, haverá apresentações artísticas, show de fogos e show natalino com a banda Kathedral. Até o Natal serão várias atrações, incluindo sorteio de prêmios da campanha CDL, concurso Presépio Iluminado, encenação do Auto de Natal envolvendo os 4 municípios do Integrar, feira de artesanato e as celebrações religiosas.

A programação segue na semana seguinte. Na sexta-feira, dia 08, será feriado (Dia de Nª Senhora da Imaculada Conceição), com o terço na Gruta Nª Senhora de Lurdes, às 16h. A partir das 17h vai acontecer o sorteio do Show de Prêmios da CDL, com a presença do Papai Noel, na Praça José Hilário Simon. No domingo, dia 10, acontece a noite gospel da Igreja Assembleia de Deus, também na praça.

Na sexta-feira, dia 15, será lançado o livro de receitas “Comida como Cultura”, às 14h, no Salão Paroquial. No dia 22, também sexta-feira, acontece o Culto de Natal na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, às 20h30min. No sábado a programação começa com o Auto de Natal “Caminho Estrelado”, do Integrar, às 20h, seguido pela chegada do Papei Noel, sorteio Show de Prêmios da CDL Peritiba/Alto Bela Vista, premiação “Comércio Iluminado com presépios” e fechando a noite com a banda CIA Musical.

A programação encerra no dia 24, véspera de Natal, com a missa na Igreja Matriz Santo Isidoro, às 20h.