O cantor Michel Teló será a principal atração da famosa festa de Abertura da Temporada de Verão de Piratuba, que acontece neste fim de semana. Ele estará no palco da Arena de Eventos no sábado, dia 2. Antes disso, na sexta-feira, o público contará com outros shows, como o da Banda Comunidade Nin-Jitsu

Na primeira noite, a partir das 21h, o público vai contar com os Djs André Zanella e Cah Silveira e em seguida com o show da Nin-Jitsu. No sábado, a programação também conta com o tradicional racha de som automotivo que inicia à tarde no “gramadão”. À noite, sobem no palco os Djs Karine Larré, André Zanella e Rodrigo Campos e depois a festa segue com o sertanejo Michel Teló.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos através do site, www.gdo.com.br, ou nos seguintes pontos de venda:

Piratuba: Thermas Auto Posto, Farmácias Macafarma e Differenza

Erechim: Movie Art Cinemas

Ipira: Farmácia Macafarma

Concórdia: Casa do Show De Bandas

Joaçaba: Lorenci Homem

Seara: Rádio Belos Montes

Peritiba: Sorveteria Speice Haus

Chapecó: Posto GT

Campos Novos: Infinty Rodas

Capinzal: Panificadora Zeni

Valores para sexta-feira

Pista - 25,00

Camarote - 50,00

Backstage - 60,00

Valores para sábado:

Pista - 40,00

Camarote - 80,00

Backtage - 100,00

Passaporte para os dois dias:

Pista - 60,00

Camarote - 110,00

Backstage - 130,00

Na hora o valor para a pista, será de R$ 60,00.