Foram repassados R$ 177 mil para as Apaes de Concórdia, Irani e Ipira.

Apaes da região recebem recursos do Governo do Estado

O Governo do Estado repassou recursos para as Apaes da região de Concórdia. O recurso, que veio através do Fundo Social, foi disponibilizado para três instituições e o ato de assinatura ocorreu na tarde da quarta-feira, dia 29.

Ao todo, foram repassados R$ 177 mil, sendo R$ 86 mil para Concórdia, R$ 56 mil para Irani e R$ 34 mil para Ipira.