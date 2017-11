Um acidente com danos materiais de pequena monta

Apenas um acidente com danos materiais de pequena monta foi registrado na noite da quarta-feira, dia 29, na SC 283, em Concórdia. O fato ocorreu na altura do bairro Fragosos, por volta das 16h. Envolveu dois veículos com placas de Ipumirim, um caminhão Volvo e um Fiat Uno. Os motoristas de 52 e 49 anos, respectivamente não se feriram.