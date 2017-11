A economia, o emprego, o desenvolvimento, o agronegócio e os investimentos em áreas estratégicas para estimular o crescimento de Santa Catarina foram alguns dos assuntos abordados pelo governador Raimundo Colombo na noite desta terça- feira, 28, em Seara, no Oeste catarinense. “Diante do cenário de crise, buscamos fortalecer os potenciais. E a resposta positiva de SC reforça nosso modelo, com regiões com muita capacidade de produzir e gerar riquezas. Fomos o último Estado a entrar na crise e o primeiro a sair. Conseguimos ser competitivos para atrair novos investimentos. O cenário é de retomada do crescimento”, afirmou o governador.

O governador deu exemplos de como Santa Catarina buscou estimular setores estratégicos da economia para minimizar os efeitos da crise. Colombo destacou que Santa Catarina fez um conjunto de ações, como maior rigor nos gastos, fortalecimento das exportações, renegociação da dívida com a União e reforma da Previdência. E para não punir a população e garantir a competitividade, optou por não aumentar impostos.

Diante deste contexto, Colombo ressaltou que Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo IBGE. O índice de desemprego no Estado é de 6,7%, segundo o estudo referente ao terceiro trimestre de 2017. A taxa de desemprego nacional ficou em 12,4%. “Quando você consegue manter o emprego, você cumpre o primeiro elemento básico de um governo, que é proteger as pessoas”, disse.

O fortalecimento das exportações foi outro assunto abordado pelo governador. As exportações catarinenses, puxadas principalmente pelo agronegócio, cresceram 14,3% em relação a 2016, chegando a R$ 5,7 milhões. Os destaques são os volumes exportados de carne suína, que tornam o Estado o maior produtor nacional com 968,8 mil toneladas, ou, seja, 26,1% da carne suína do país. Colombo ressaltou que 35,2% das exportações de carne suína partem de SC.

O governador citou que 13% de todos os suínos de Santa Catarina são produzidos na região de Seara. E Santa Catarina é o segundo produtor nacional de frango, com 2,2 milhões de toneladas. Da produção de frangos em SC, 12% também é da região, ou seja, cerca de 106,8 milhões de aves, segundo dados de 2016.



Para gerar mais competitividade, o Governo do Estado destinou R$ 10,9 milhões a 3,7 mil famílias da região, que puderam adquirir sementes de milho, calcário, tratores, equipamentos agrícolas e outros. Ele argumentou que os incentivos são fundamentais para garantir o bom andamento do agronegócio e a geração de empregos e renda. Pelo SC Rural, foram investidos R$ 9 milhões. O resultado disso é o aumento de 118% na renda dos produtores que participaram do programa.

Ainda conforme Colombo, também é necessário garantir boas estradas para facilitar o escoamento da produção do campo. Ele citoou obras que estão sendo executadas na região com este propósito, como o novo contorno viário de Seara, com investimentos de R$ 37,5 milhões. A obra vai desviar o trânsito pesado do Centro da cidade e oferecer mais segurança aos motoristas.



(Fonte: Elisabety Borghelotti/Secom)