Nesta terça-feira, 28, o governador Raimundo Colombo, o secretário da Agricultura e Pesca Moacir Sopelsa, a secretária executiva da ADR Seara Gládis Bizolo dos Santos e o prefeito de Ipumirim Volnei Schmidt assinaram dois convênios no valor de R$ 100 mil.

Um dos repasses é destinado a melhoria das estradas vicinais e escoamento da produção agrícola no valor de R$ 60 mil. O segundo convênio firmado é para aquisição de veículo para assistência técnica das propriedades rurais no valor de R$ 40 mil, com contrapartida do município de R$ 13,3 mil.

De acordo com a secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos o fortalecimento da agricultura regional passa também pela infraestrutura e esse aporte de recursos repassados para o município contribui com ações e valorização do meio rural.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).