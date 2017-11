Competição inicia no fim de semana, em Criciúma.

Cinquenta pessoas vão representar Concórdia no Parajasc

Cerca de 50 pessoas vão compor a delegação de Concórdia para a disputa do Parajasc. A competição inicia no fim de semana, em Criciúma. Os jogos vão até o dia seis de dezembro.

A Capital do Trabalho estará representada no basquetebol de cadeirantes, masculino, no segmento físico;

Atletismo masculino e feminino, no segmento físico, intelectual, visual e down;

Bocha Raffa Masculina e Feminina, no segmento intelectual e auditivo;

Xadrez feminino, no segmento visual;

Tênis de Mesa Feminino, no segmento intelectual.