A bancada do PT protocolou nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, um substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 19/2017, que trata do horário do comércio em Concórdia. A sugestão dos petistas proíbe a abertura do comércio aos domingos e mantêm o atendimento até as 17h nos dois primeiros sábados de cada mês.

O projeto protocolado hoje é assinado pelos vereadores André Rizelo, Elmo Richardi e Evandro Pegoraro. Na proposta também está prevista a possibilidade de o comércio abrir em horário estendido em mais dois sábados por ano, mediante solicitação por escrito dos estabelecimentos interessados.

Os vereadores argumentam que diversas entidades sociais, como sindicatos, associações comunitárias e Igreja Católica, se manifestaram contra o horário livre. “Entendemos que é de suma importância a regulamentação do horário do comércio no qual haja a proteção às famílias e às conquistas sociais”, afirma o vereador Evandro Pegoraro.