Trinta e cinco alunos serão avaliados. Trabalhos acontecem no Ginásio do Sesi.

Acontece neste sábado, dia dois, o exame de faixa da Associação Concordiense de Karatê. O evento será no Ginásio do Sesi, a partir das 8h30. Ao todo, serão 35 alunos sendo promovidos de faixa, das categorias infantil ao adulto, no masculino e feminino.

Serão avaliados os itens como Fundamento, luta e teoria do karatê.

No próximo dia nove, acontece o Exame de Graduação, em Concórdia. O evento será promovido pela Federação Catarinense de Karatê, na academia da Associação Concordiense de Karatê.