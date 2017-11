Os serviços de terraplenagem iniciaram no dia 15 de novembro no espaço em que será construída a marina com acesso ao lago e as piscinas públicas. Além das máquinas da Prefeitura, estão sendo utilizados serviços terceirizados, contratados através de licitação. A previsão é de que o Balneário já posa ser utilizado a partir de 2018.

Para auxiliar na viabilização da obra, a Prefeitura autorizou R$ 200 mil em horas/máquina, através de uma Lei de incentivo. “Esta é uma obra que trará grande impacto para o desenvolvimento do projeto turístico que temos para o Município, além do retorno financeiro e a contribuição para a geração de empregos diretos e indiretos à população belavistense”, explica a prefeita Catia Tessmann.

Tirolesa:

Outro possível investimento no Turismo do município é uma Tirolesa, que faria a travessia do lago da Usina de Itá, até a cidade gaúcha de Marcelino Ramos. Os empresários interessados em instalar o equipamento já visitaram a região e falam na aquisição de áreas próximo ao local do canteiro de obras do Balneário, para a implantação da estrutura.