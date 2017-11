Interessados devem ter no mínimo 16 anos. A inscrição deve ser feita na Secretaria de Educação

A Prefeitura de Irani encerra nesta quinta-feira, dia 30, o prazo de inscrições para interessados em trabalhar como estagiários. Podem participar candidatos que estão cursando o Ensino Médio, Curso Técnico ou Curso Superior. A idade mínima para se inscrever é de 16 anos e os salários variam de R$ 466,39 a R$ 777,34, dependendo da carga horária.

Os interessados devem fazer a inscrição na Secretaria de Educação do município. Um cadastro reserva será formado e os candidatos serão selecionados de acordo com a escolaridade e uma entrevista.

Os detalhes estão disponíveis no Edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Irani. Informações também podem ser adquiridas através do telefone 3432-3200.