Fato aconteceu por volta das 21:20h no Bairro das Nações

Duas mulheres que caminhavam pela Rua Prefeito Segundo Dalla Costa, no Bairro da Nações, relataram que foram assaltadas na noite de terça-feira, dia 28, por volta das 21:20h. De acordo com o registro feito na Delegacia, elas foram abordadas por um rapaz de moto, que parecia estar armado.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, ele parou a moto, desembarcou e anunciou o assalto pedindo dinheiro. Segundo elas, ele mostrava algo parecido com uma arma, de cor prata.

O assaltante não tirou o capacete e fugiu com os celulares das mulheres, carteiras, um talão de cheques e documentos. Elas não conseguiram anotar a placa da moto.