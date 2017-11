A partir do próximo sábado, dia 2 de dezembro, até o dia 23, a população de Concórdia e região poderá participar das diversas atrações que compõe a programação do Sonho de Natal 2017. Já na abertura oficial um evento inédito, o “Caminhos de Natal”, que vem com a proposta de interagir com os expectadores e despertar reflexões sobre este período de fim de ano e festividades. As atrações iniciam a partir das 20h, com início no Posto Lamonato, seguindo pela rua do Comércio, concluindo o trajeto na Praça Dogello Goss, onde o Papai Noel chegará por volta das 22h.



O Caminhos de Natal tem amplo envolvimento de entidades da comunidade, além de crianças dos 18 Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs de Concórdia. A coordenação e execução do evento foi licitado pela prefeitura e está sob a responsabilidade da empresa Ascon Eventos, que deverá atender os critérios estabelecidos no edital, pela Administração Municipal. As apresentações estarão distribuídas em 21 pontos ao longo da rua do Comércio, que terá uma iluminação especial – o teto iluminado – que retorna para incrementar os cenários e as atrações. A população poderá apreciar corais, grupos de danças, encenações, artes plásticas e opções de interação, além de espaços lúdicos.



A coordenação chama atenção para o horário. O Caminhos de Natal inicia às 20h, mas isso não quer dizer que toda população precisa chegar no local neste horário. Os espectadores poderão chegar aos poucos, sendo que o tempo estimado para que todo o trajeto seja cumprido é de aproximadamente uma hora. Assim, chegando até às 21h será possível acompanhar tudo. Depois de encerrado o Caminhos de Natal, a população poderá se concentrar na Praça Dogello Goss, onde estarão ocorrendo apresentações musicais e às 22h se dará início a solenidade de chegada do Papai Noel, com a entrega da chave da cidade pelo prefeito Rogério Pacheco.



Destaques



A programação do Sonho de Natal terá atrações em 15 datas diferentes, entre 2 e 23 de dezembro. Destaque para apresentações musicais, locais, regionais e estaduais, danças, corais, eventos beneficentes, além de passeios de trem. O encerramento, no dia 23, data em que o Papai Noel fará a devolução da chave da cidade, haverá show com Chiquito & Bordoneio e com o pianista Rodrigo Saltton, que fez o encerramento do “Natal Luz” de Gramado (RS) por quatro anos. Este evento será uma parceria da Prefeitura de Concórdia com a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL.

Confira a programação na íntegra



Programação Sonho de Natal 2017



2 de dezembro

Caminhos de Natal

Novidade

Evento que proporcionará a interação do público com as apresentações natalinas, distribuídas em 21 pontos pelo trajeto.

Local: Início no Posto Lamonato, seguindo até pela rua do Comércio até a Praça Dogello Goss

Horário: A partir das 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

Sarah Elisa e Anadelli

Apresentação musical infantil

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 21h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

Chegada Oficial do Papai Noel

Local: Praça Dogello Goss

Horário: 22h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

Atendimento na Casa do Papai Noel

No dia 2 de dezembro, o Papai Noel atenderá das 22h30 às 23h59. Entre 3 e 23 de dezembro, o atendimento será das 19h às 22h30.

Promoção: Prefeitura de Concórdia

3 de dezembro

Apresentações dos grupos de danças da Fundação Municipal de Cultura

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação Municipal de Cultura

6 de dezembro

Banda Quinta Dimensão

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 20h

Companhia Pilger

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 21h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

8 de dezembro

Grupo Poetas e Boêmios

Apresentação musical nos estilos Música Popular Brasileira e Rock Nacional

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

9 de dezembro

IV edição da Feira da Rua Coberta

Comercialização de diversificados produtos locais, com participação de artesãos, artistas plásticos, cooperativas da agroindústria familiar, praça de alimentação e atrativos culturais e de lazer

Local: Rua Coberta

Horário: das 9h às 18h

Realização: Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDET

Final do Show da Casa Infantil

Disputa final entre os jovens cantores, que disputam o concurso, inserido no Programa Brasil de Canto a Canto do comunicador Noé de Vargas.

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 14h

Promoção: Programa Brasil de Canto a Canto, com apoio da Fundação Municipal de Cultura

Show com Stella di Pietra

Grupo de cantoria e sopros no estilo italiano

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

Show Papai Noel Musical

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 21h30

Promoção: Prefeitura de Concórdia

10 de dezembro

Orquestra Municipal de Viola Caipira de Faxinal dos Guedes

Espetáculo diferenciado com música raiz e repertório voltado ao Natal

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

Mateada da Bíblia com Orquestra e Coral Ebenezer

Local: Rua Coberta

Horário: 15h

Promoção: Assembleia de Deus

13 de dezembro

Guitarras In Concert

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação de Cultura

15 de dezembro

Fábio Dick e Ana Paula

Dupla com repertório sertanejo universitário e Música Popular Brasileira – MPB. A apresentação será antecedida pela cantora Érica Ritter, que dará uma pequena amostra de seu potencial vocal, com repertório sertanejo

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia

Noite Feliz – A noite das famílias Talianas e Italianas

Local: Memorial Attílio Fontana

Horário: 20h

Promoção: Projeto Filó, Memorial Attílio Fontana – MAF e Associação Italiana Vêneta de Concórdia

16 de dezembro

Campanha da Solidariedade 2017

Arrecadação de alimentos, a serem distribuídos às entidades do município, espaço kids, dança, música, teatro e várias ações sociais. Vários pontos de arrecadação de 5 a 15 de dezembro.

Local: Rua Coberta

Horário: Das 8h às 21h

Promoção: Associação Evangélica de Assistência Social – AEAS, com apoio da Prefeitura de Concórdia e CDL e ACIC

Apresentações musicais Acordes de Natal

Espetáculo marca o encerramento da Campanha da Solidariedade 2017

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 19h30

Promoção: Associação Evangélica de Assistência Social – AEAS, com apoio da Prefeitura de Concórdia e CDL e ACIC

17 de dezembro

Show com os professores da Sontag Centro de Ensino Musical

Repertorio eclético dentro do pop nacional e internacional

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: 20h

Promoção: Câmara de Vereadores, com apoio da Prefeitura de Concórdia

18 de dezembro

Apresentação Grupo Etnia

Local: Em frente ao Centro Cultural Concórdia

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação de Cultura

19 a 22 de dezembro

Passeios no trem do Papai Noel

Ação beneficente da Unimed, denominada Estação Ser Feliz, que oportunizará passeios à toda população no trem, que circulará pelas ruas do centro de Concórdia. Também serão oferecidas atividades recreativas no ponto de saída do trem

Local: Saídas e chegadas na Rua Coberta

Horário: Das 17h às 22h

Promoção: Unimed com apoio da Prefeitura de Concórdia

20 de dezembro

Noite dos Corais – envolvendo grupos locais e da região

Local: Concha Acústica da Praça Dogello Goss

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação de Cultura

Malhadança - Espetáculo Dança Brasil

Local: Em frente ao Centro Cultural Concórdia

Horário: 19h

Promoção: Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação de Cultura

Feirinha alemã de Natal

Evento para integração e congraçamento de famílias e distribuição de muitos abraços e sorrisos, com música e alegria

Local: Rua do Comércio

Horário: Das 18h às 20h

Promoção: Associação de Aleitamento Materno de Concórdia - AMAR

22 de dezembro

Apresentação Grupo Etnia

Local: Em frente ao Centro Cultural Concórdia

Horário: 20h

Promoção: Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação de Cultura

Corrida Noturna beneficente ao Recanto do Idoso

Local: Rua Coberta

Largada: 19h30

Promoção: Programa Alma Campeira da Rádio 104 FM

23 de dezembro

Encerramento do Sonho de Natal com show de Chiquito & Bordoneio e do pianista Rodrigo Soltton, que fez por quatro anos o encerramento do Natal Luz de Gramado (RS)

Evento que marcará o encerramento da programação do Sonho de Natal 2017 terá o Natal Encantado da CDL, com sorteio da Campanha de Compras, e atividades diversas.

Local: Palco montado na Rua Coberta

Horário: A partir das 18h30

Promoção: Câmara de Dirigente Lojistas – CDL Concórdia, com apoio das emissoras de rádio do município e Prefeitura de Concórdia.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)