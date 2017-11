Fábio Ferri repudia nota do PMDB sobre horário do comércio

A nota do PMDB enviada à imprensa na terça-feira, 28 de novembro, defendendo a liberação do horário do comércio em Concórdia está gerando polêmica. Depois de o vereador Closmar Zagonel dizer que isso é perseguição política, quem também se manifestou sobre o assunto foi o ex-vereador e candidato a vice-prefeito na eleição de 2016, Fábio Ferri. Ele repudia a nota e diz que o documento não representa a opinião de todos os membros do partido.

Fábio Ferri, que é membro do Diretório Municipal do PMDB, afirma que ficou surpreso com a divulgação da nota. “O horário do comércio é um assunto que deve ser deliberado do Executivo para o Legislativo. Isso deve partir do prefeito e da administração pública, e não de uma agremiação política”, enfatiza Ferri.

Ele também comenta que não participou de reuniões para debater a liberação do horário do comércio. “Em momento algum como diretoriano, ex-vereador e candidato a vice-prefeito, me posicionei sobre este assunto. Também não fui consultado sobre este tema, que é muito relevante para Concórdia”, ressalta Ferri.

Fábio Ferri também destaca que repudia a atitude do partido. “Entendo que deveríamos deixar os vereadores que estão à frente do Legislativo e ouvindo a opinião das pessoas decidirem. Não posso compactuar com a forma que foi colocada na imprensa que estivemos reunidos para tratar desse assunto. Essa nota não representa a opinião de todos os peemedebistas”.