Colisão entre dois caminhões no trevão do Irani

Uma pessoa ficou levemente ferida em uma colisão entre dois caminhões no trevão do Irani. O fato foi registrado no começo da manhã desta quarta-feira, dia 29. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, envolveram-se um caminhão basculante, placas de Pato Branco-PR e um caminhão, com placas de Tangará.

O motorista do caminhão do Paraná não sofreu ferimentos e não precisou ser conduzido para atendimento médico. Já o caminhoneiro de Santa Catarina relatou dores abdominais e pelo corpo e foi conduzido para o Pronto Atendimento Médico de Irani.

Conforme a guarnição, uma grande quantidade de óleo vazou sobre a via, o que exige atenção dos motoristas que forem trafegar neste local.