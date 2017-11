O PMDB garantiu mais um capítulo para a novela da liberação do horário do comércio de Concórdia. Na terça-feira, 28 de novembro, o partido emitiu uma nota se manifestando favorável ao livre comércio e também orientou os vereadores peemedebistas a votarem a favor do projeto que tramita no Legislativo. Closmar Zagonel não gostou dessa atitude. Em nota, ele escreve que entende isso como “perseguição política partidária, devido ao fato de sequer receber uma comunicação dos fatos ocorridos na suposta reunião de orientação de votação do PMDB”.

O vereador entregou uma carta ao presidente do PMDB, Luiz Carlos Bergamo, solicitando uma resposta oficial do partido sobre o motivo de não ter sido convidado para debater esse assunto. Zagonel também pede cópia da ata da reunião do diretório e cópia da convocação para esse encontro. O vereador solicitou essas respostas em 24 horas, já que na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, haverá sessão da Câmara de Vereadores e esse assunto poderá entrar em pauta.

A vereadora Marilane Fiameti Stuani diz que participou de vários encontros do PMDB em que o horário do comércio esteve em pauta. “Essa atitude do partido pra mim não foi nenhuma novidade, porque participei de todas as reuniões. Também perguntei ao partido qual era a opinião em relação ao meu voto”, relata.

Marilane destaca que esse posicionamento do PMDB já era aguardado. “O partido não fez nada às escuras. A gente sempre fez as reuniões e, se teve alguém que não participou, não foi por falta de convite”, pontua a vereadora.