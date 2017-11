Rapaz que assaltou posto de combustível em Concórdia é preso no motel

A Polícia Militar conseguiu prender o rapaz que assaltou um posto na noite de terça-feira, dia 28, próximo ao trevo do Bairro Petrópolis. O autor, de iniciais J.C.S, tem 22 anos e foi pego na madrugada, em um Motel, na SC-283, saída para Seara.

O assaltante está no Presídio Regional de Concórdia. Ele é foragido do Presídio de Joinville. Com ele a PM encontrou cigarros, dinheiro, uma Pistola, calibre 22, várias munições e ecstasy.

O assalto:

Ele chegou no posto por volta de 21:30h, entrou na conveniência e anunciou o assalto. Ele fugiu a pé pela SC-283. No momento da ação, várias pessoas estavam no local. A PRE auxiliou a PM nas buscas.