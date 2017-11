Para o jogo da volta, ACF terá que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação.

Concórdia é superada na primeira partida da semifinal do Catarinense

Nesta terça-feira (28) a ACF foi superada pela equipe de Tubarão na 1ª partida da semifinal da divisão especial do catarinense, o placar foi de 4 a 1 para a equipe de Tubarão na Arena Multiuso.



A equipe concordiense iniciou a partida com volume de jogo e boas chances de gol, até que aos 10 minutos Felipinho abriu o placar, levando a vantagem durante todo o primeiro tempo. Na etapa complementar a equipe da casa voltou com outra postura e logo aos 2 minutos Charles empatou, aos 5 minutos Felipe ampliou, aos 11 foi a vez de Torrres e aos 15 Nicolas balançou as redes dando a vitória a equipe de Tubarão por 4 a 1.



Para chegar a final da competição a equipe de Concórdia precisa na partida de voltar vencer no tempo normal e empatar na prorrogação.



A partida decisiva tem horário marcado para as 20h15min na quarta-feira (06) no Centro de Eventos, onde será necessário o apoio do torcedor concordiense para ajudar a equipe a chegar a final da competição.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)