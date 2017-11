Assaltante fugiu do local a pé com o dinheiro do caixa

Um posto de combustível que fica próximo ao trevo de acesso ao Bairro Petrópoli, em Concórdia, foi assaltado por volta das 21:30h desta terça-feira, dia 28.

Um rapaz de boné e agasalho com touca entrou na conveniência do posto e anunciou o assalto. As atendentes nao têm certeza, mas acreditam que ele estava armado. Ele pegou o dinheiro do caixa e saiu correndo a pé em pela rodovia, em direção a Seara. O valor levado ainda não foi contabilizado. Ninguém ficou ferido.

O curiosos é que o estabelecimento tinha movimento e várias pessoas estavam no local no momento da ação. Mesmo assim, o assaltante não se intimidou.

A Polícia Militar fez rondas nas proximidades e também acionou a PRE e guarnições de Seara. Existe a possibilidade de que algum comparsa tenha aguardado o ladrão em algum carro ou moto para a fuga.