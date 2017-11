Informação foi confirmada no site do próprio clube de Venâncio Aires.

Assoeva confirma contratação do ala Gui

As especulações sobre o desmanche do atual elenco da Associação Concordiense de Futsal começam a se confirmar. Em seu site oficial, a Assoeva - finalista da Liga Nacional de Futsal - confirmou a contratação do ala Gui, que hoje defende a Associação Concordiense de Futsal. O jogador vai reforçar a equipe para a próxima temporada.



O jogador, de 24 anos, veio para Concórdia para suprir as saídas de Joãozinho e Dé, que foram para o futsal italiano.

Além de Gui, a imprensa gaúcha já coloca o ala Douglinhas e o fixo Pesk no Carlos Barbosa. Já o Joaçaba Futsal teria demonstrado interesse no fixo Júlio e no ala Jhony.