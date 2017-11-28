Resultados da Copa das Escolinhas de Atletismo, que foi realizada na última semana.
GERAL PRÉ MIRIM MASCULINO
1º GEM PETRÓPOLIS
2º EBM HEDI KLEIN MATZENBACHER
3º GIUSEPPE SETTE
GERAL PRÉ MIRIM FEMININO
1º GEM PETRÓPOLIS
2º ESCOLINHA ATLETISMO CONCÓRDIA
3º EBM GIUSEPPE SETTE
GERAL FRALDINHA FEMININO
1º GEM PETRÓPOLIS
2º EBM GIUSEPPE SETTE
3º EBM ANNA ZAMARCHI CODEBELLA
GERAL FRALDINHA MASCULINO
1º GEM PETRÓPOLIS
2º ESCOLINHA DE ATLETISMO CONCÓRDIA
3º EBM GIUSEPPE SETTE
GERAL MIRIM MASCULINO
1º EBM ELISABETHA PAVAN
2º EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA
3º EBM HEDI KLEIN MATZEMBACHER
GERAL MIRIM FEMININO
1º EBM GIUSEPPE SETTE
2º GEM PETRÓPOLIS
3º EBM HEDI KLEIN MATZEMBACHER
GERAL ESCOLINHA FEMININO
1º GEM PETÓPOLIS
2º EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA
3º EBM ELIZABETHA PAVAN
GERAL ESCOLINHA MASCULINO
1º EBM GIUSEPPE SETTE
2º GEM PETRÓPOLIS
3º EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA