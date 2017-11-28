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Divulgação.
Resultado da Copa das Escolinhas de Atletismo
Evento foi realizado na última semana.
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Publicado 28/11/2017
 

Por Jocimar Soares

Resultados da Copa das Escolinhas de Atletismo, que foi realizada na última semana.


GERAL PRÉ MIRIM MASCULINO
1º GEM PETRÓPOLIS
2º EBM HEDI KLEIN MATZENBACHER 
3º GIUSEPPE SETTE

GERAL PRÉ MIRIM FEMININO 
1º GEM PETRÓPOLIS
2º ESCOLINHA ATLETISMO CONCÓRDIA
3º EBM GIUSEPPE SETTE

GERAL FRALDINHA FEMININO
1º GEM PETRÓPOLIS
2º EBM GIUSEPPE SETTE
3º EBM ANNA ZAMARCHI CODEBELLA

GERAL FRALDINHA MASCULINO 
1º GEM PETRÓPOLIS
2º ESCOLINHA DE ATLETISMO CONCÓRDIA
3º EBM GIUSEPPE SETTE

GERAL MIRIM MASCULINO 
1º EBM ELISABETHA PAVAN
2º EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA
3º EBM HEDI KLEIN MATZEMBACHER

GERAL MIRIM FEMININO 
1º EBM GIUSEPPE SETTE
2º GEM PETRÓPOLIS 
3º EBM HEDI KLEIN MATZEMBACHER

GERAL ESCOLINHA FEMININO
1º GEM PETÓPOLIS
2º EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA
3º EBM ELIZABETHA PAVAN

GERAL ESCOLINHA MASCULINO
1º EBM GIUSEPPE SETTE
2º GEM PETRÓPOLIS
3º EBM ANNA ZAMARCHI COLDEBELLA

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