No inicio da tarde dessa terça-feira, dia 28, após uma abordagem de rotina em um veículo Astra, com placas de Passo Fundo-RS, foram localizadas uma faca e 11 gramas de substância análoga a maconha. Com base nisso, a Polícia Militar conduziu para a Delegacia de Policia Civil, uma mulher de 26 anos, de inicias G,M.R e outros dois homens, que também estavam no veículo. Conforme a Rádiio Piratuba FM, um deles assumiu a propriedade do entorpecente.

A PM também percebeu uma grande quantidade de roupas novas e com etiquetas, desde infantil até adulto. Ao serem questionados sobre a origem dessas peças e a procedência sem Nota Fiscal, o trio caiu em contradição e a suspeita os produtos podem ter sido furtados. Nesse momento, a PM descobriu que um dos homens, de iniciais D.M.S, de 49 anos é foragido da Penitenciária de Chapecó. Contra ele, pesa o crime de furto de roupas, supermercados e até assalto a mão armada.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Joaçaba. Já o outro homem, será intimado nos próximos dias para comparecer em juízo.

(Fonte: Rádio Piratuba FM)