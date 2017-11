Um dos acusados não recorreu da decisão de pronúncia para o Tribunal do Júri da dupla que participou do crime.

Um dos réus do duplo assassinato em Arabutã, no ano passado, deverá ser julgado de forma antecipada. Segundo as informações do processo, o acusado Necio Mauro Hock decidiu não recorrer da decisão que pronunciou ele e Genoir Dannenhaurer a julgamento popular pelo crime que matou Lisete e Stéfani Lohmann, em Linha Guaraipo, no fim do mês de março do ano passado.

Na declaração assinada pelo réu, ele esclarece que após tomar conhecimento da decisão judicial, se reuniu com os procuradores e decidiu não recorrer da sentença de pronúncia, embora não concorde com essa decisão. Já Genoir, que é apontado como mentor do crime, recorreu ao Tribunal de Justiça com objetivo de buscar a absolvição das acusações.

Como a situação envolvendo Necio Mauro Hock transitou em julgado, os trâmites para o Júri Popular envolvendo ele já estão sendo feitos e nos próximos dias a Justiça deve marcar a data do julgamento popular.

(Com informações do repórter André Krüger).