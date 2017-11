A Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina (SES - SC) está com inscrições abertas para nove Processos Seletivos que visam à contratação, por prazo determinado, de novos profissionais da área da saúde. Os interessados devem garantir participação gratuitamente até nesta quarta-feira, dia 29, através do site www.portalses.saude.sc.gov.br. Já os documentos comprobatórios devem ser entregues pessoalmente nos endereços que constam nos editais, também disponíveis no site. Ao todo, são disponibilizadas 84 vagas de níveis Técnico e Superior. Concórdia também conta com vagas. As inscrições podem ser feitas até hoje

Com jornadas que vão de 20 a 40 horas semanais, os servidores receberão remunerações que variam de R$ 2.648,80 a R$ 7.813,53, compostas por vencimento básico e benefícios.

Há oportunidades disponíveis para os cargos de Farmacêutico (6), Fisioterapeuta (1), Nutricionista (1), Agente Auxiliar de Saúde Pública com área de atuação em Técnico Industrial e/ou Técnico Agrícola (5), Biólogo (3), Engenheiro Eletricista (1), Engenheiro Mecânico (1), Físico (1), Técnico de Radiologia (1), Técnico de Radiologia e Imagem (4), Técnico em Laboratório (1), Enfermeiros nas especialidades de: Circulação Extracorpórea - Perfusionista (5) e Obstetrícia (7) e Médico Clínico Geral para atuar como Regulador (2) e Médicos Especialistas nas áreas de: Medicina Intensiva (7), Neurocirurgia (4), Neurologia (3), Radiologia e Diagnóstico por Imagem (7), Pediatria (4), Infectologia Pediátrica (2), Clínica Médica (5), Neonatologia (3), Radioterapia (1), Ginecologia e Obstetrícia (6), Urologia (1), Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia (1) e Endocrinologia (1).