O secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Bomm, deixou a função. Em seu lugar assume o engenheiro Wagner Simioni, que ocupava até então, o cargo de secretário de Urbanismo e Obras. E para esta função, o engenheiro Daniel Faganello, foi nomeado. O ato que oficializou as mudanças, aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 28.

Bomm comenta que deixa o cargo público para se dedicar à empresa e à família. Ele avalia o ano de trabalho à frente da Secretaria Desenvolvimento Econômico e Turismo. “Creio que conseguimos deixar nossa contribuição neste ano, que foi muito intenso. Dentre as ações realizadas eu destaco o projeto da Cidade Empreendedora, a reestruturação da Feira da Rua Coberta, o novo formato da Fenal, a programação de aniversário do município e também alguns projetos no Turismo”, relata. “Já havíamos combinado que eu ficaria apenas neste primeiro ano. Saio para cuidar da minha empresa e auxiliar minha esposa. Temos uma filha de dois anos e elas precisam que eu as ajude. Não me desligo totalmente da área pública, pois volto para a diretoria da ACIC e vou atuar como um interlocutor dos empresários e poder público”, conta ele.

Já Wagner Simioni, que agora assumiu a pasta Desenvolvimento Econômico e Turismo, ressalta os desafios a partir de agora. “Vamos antecipar um pouco o que vai acontecer na reforma administrativa, ou seja, vamos absorver os setores de planejamento e inovação. Vamos trabalhar para atender as demandas e avaliar quais são as prioridades para nortear as ações da Secretaria”, comenta.

E o novo integrante da Administração, o engenheiro Daniel Faganello, comenta que quer iniciar o trabalho na Secretaria de Urbanismo, dando agilidade em alguns processos. “No primeiro momento quero me adaptar, mas já conheço a Secretaria, já conversava com o Simioni e sei de algumas prioridades. Vamos elaborar um planejamento a médio prazo e uma das demandas que vamos dar uma atenção agora, é a análise de projetos. É uma solicitação, tanto da Administração, como dos profissionais e empresas. Pretendemos agilizar os processos”, adianta o novo secretário.