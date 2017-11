Bombeiros e Polícia Militar de Seara foram acionados para combater incêndio de grandes proporções em vegetação. Fato foi por volta das 21h no final da rua Concórdia no loteamento Cordazzo.



Conforme os bombeiros, o fogo atingiu uma área de aproximadamente 1 mil m2 de uma plantação de eucaliptos. As chamas se espalharam pelos galhos e folhas secas após o corte de lenha.



O local foi de difícil acesso e os bombeiros combateram o fogo com batedores, abafadores e sopradores. Não foi possível chegar com água no local o que dificultou o trabalho dos bombeiros que durou mais de três horas.



(Fonte: Belos FM)