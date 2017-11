Duelo é contra o Tubarão, no Sul do estado, hoje.

O Concórdia Futsal enfrenta Tubarão na noite de hoje pela primeira partida das semifinais do Campeonato Estadual da Divisão Especial. A partida está marcada para as 20h30 na Arena Estener Soratto da Silva.



Este será o quinto confronto entres as duas equipes neste ano. Até agora, a campanha da ACF foi de três vitórias e uma derrota, sendo duas vitorias na primeira fase da Divisão Especial e outro triunfo no jogo final dos Jogos Abertos de Santa Catarina onde a equipe do técnico Morruga conquistou o título da competição. A única derrota foi no encerramento da primeira fase da Liga Nacional.



Treze atletas estão à disposição do técnico Morruga para partida desta noite. A única ausência é do ala Mazetto, que trocou as quadras pelo campo.

Para chegar até esta semfinal, a equipe de Concórdia eliminou o Blumenau nas quartas de finais com um empate em 2 a 2 e uma vitória por 5 a 1. Já o Tubarão vem de duas vitorias sobre o São Lourenço do Oeste, um 4 a 3 e um 8 a 2.



A arbitragem da partida será de Jefferson Eduasdo de Lima Cabral e Joni Luiz Triches dos Santos.

(Com informações do repórter André Krüger)