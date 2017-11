Não estão descartadas novas apreensões dentro da Operação Transformers, em Concórdia. A informação foi dada em entrevista a imprensa pelo delegado da DIC/Fron, Álvaro Optiz. Os trabalhos, desencadeados neste mês de novembro, resultaram na prisão de quatro pessoas e na recuperação de nove veículos, entre carros e caminhões. Todos eles foram achados em estabelecimentos às margens da BR 153. Alguns deles tinha sinal de adulteração ou registro de furto/roubo.

Até então, o último ato da Operação Transformers foi a localização de mais quatro caminhões. Sobre o assunto, Optiz explica que diligências continuam sendo feitas no sentido de investigar o caso e, encima disso, novas prisões ou apreensões não estão descartadas.

Até aqui, a Operação Transformers já instaurou quatro Inquéritos policiais. Dois deles foram no dia oito desse mês, quando houve a primeira fase. O segundo, no dia 24, com a recuperação desses caminhões.

(Com informações do repórter André Krüger).