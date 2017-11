Partido orienta Closmar Zagonel e Marilane Fiametti Stuani a votarem a favor do projeto que tramita no Legislativo

O Diretório Municipal do PMDB de Concórdia emitiu uma nota na manhã desta terça-feira, 28 de novembro, se manifestando a favor da liberação do horário do comércio local. A nota assinada pelo presidente do PMDB, Luiz Carlos Bergamo, destaca que Concórdia é “referência no Alto Uruguai Catarinense e possui um comércio e indústria pujante e em franco crescimento. Há necessidade de cada vez mais demonstrar a potencialidade de nosso município”.

Outro argumento apresentado pelo diretório do PMDB para defender o livre comércio é que “inúmeras empresas em diversos setores trabalham todos os dias da semana, como supermercados, farmácias, hospital, panificadoras, postos de combustível. Elas possuem escala de serviço, remuneram de acordo com a jornada, e fazem cumprir a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

O partido também orienta os vereadores Closmar Zagonel e Marilane Fiametti Stuani a votarem a favor do projeto que tramita na Câmara de Vereadores de Concórdia. Se aprovada, a mudança na legislação vai permitir que o comércio local abra as portas de segunda a domingo, das 6h às 22h. Não há previsão de datas para esse tema entrar na pauta do Legislativo.