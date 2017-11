Aconteceu na tarde da segunda-feira, dia 27, a assinatura do contrato de locação de um imóvel, que irá abrigar o Instituto Geral de Perícias, em Concórdia. O ato ocorreu na sede da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia. O ato contou com a presença do diretor-adjunto do IGP Santa Catarina, Rodrigo Tasso. Em entrevista à Rádio Aliança, ele falou que esse novo espaço vai significar um salto na qualidade do atendimento do órgão. Em entrevista a Rádio Aliança, Tasso observa que o "IML continuará no mesmo lugar. Porém, a perícia criminla e o setor de identificação vão para esse novo imóvel", explica. Essa mudança também irá possibilitar mais espaço na Delegacia Regional de Polícia, onde o setor de identificação ocupa uma das salas.

O imóvel locado, que abrigará provisoriamente o IGP Concórdia, está localizado na rua João Suzim Marini. Serão três andares destinados para o órgão, ao valor mensal de R$ 8,3 mil. No primeiro piso vai funcionar o Instituto de Identificação para a confecção de Carteiras de Identidades; no segundo andar, irá funcionar o setor de perícias criminais. No terceiro, vai funcionar um alojamento para hospedar profissionais do IGP de outras regiões, caso venham para Concórdia auxiliar em algum trabalho.

Sobre a construção de um novo prédio para abrigar o IGP e IML, o diretor-adjunto do IGP, Rodrigo Tasso, destaca que ainda não há prazo para isso. Explica que a locação desse novo espaço já é "um primeiro passo. Para a construção de uma sede própria, já há um projeto. Porém, falta o valor disponível", explica. Inicialmente, o custo para a construção de uma sede própria do IGP em Concórdia é de R$ 1,2 milhão.